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Алексей Немов: «Наша задача в том, чтобы поддержать Валиеву. Соперники ждут, пока мы за какую-то линию зайдем, где-то упадем или ошибемся»

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов призвал поддержать российскую фигуристку Камилу Валиеву на Олимпиаде в Пекине.

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