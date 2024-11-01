Опубликовано официальное отчетное видео о вчерашних испытаниях новой северокорейской МБР "Хвасонпхо-19 #КНДР #ракеты.
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Опубликовано официальное отчетное видео о вчерашних испытаниях новой северокорейской МБР "Хвасонпхо-19 #КНДР #ракеты.
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