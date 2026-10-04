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Воронежские новости

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Белгород подвергся атаке, есть пострадавшие и разрушения

Белгород подвергся атаке, есть пострадавшие и разрушения

Пострадали шесть человек, трое из них дети, повреждены пять частных и два многоквартирных дома.Сосед Воронежской области, Белгородский регион, подвергся атаке.

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