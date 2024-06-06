Песков сообщил о планах обсудить на ПМЭФ нынешний период трансформации в мире

Участники пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) будут обсуждать нынешний период полной трансформации в ряде сфер, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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