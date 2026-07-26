Bank of America повысил целевые цены акций Cloudflare, Palo Alto Networks, SentinelOne и CrowdStrike

Bank of America пересмотрел прогнозы по акциям Cloudflare, Palo Alto Networks, SentinelOne и CrowdStrike, повысив целевые цены на фоне роста оценок компаний сектора кибербезопасности, ускоренного внедрения искусственного интеллекта и улучшения долгосрочных перспектив отрасли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии