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Bank of America повысил целевые цены акций Cloudflare, Palo Alto Networks, SentinelOne и CrowdStrike

Bank of America повысил целевые цены акций Cloudflare, Palo Alto Networks, SentinelOne и CrowdStrike

Bank of America пересмотрел прогнозы по акциям Cloudflare, Palo Alto Networks, SentinelOne и CrowdStrike, повысив целевые цены на фоне роста оценок компаний сектора кибербезопасности, ускоренного внедрения искусственного интеллекта и улучшения долгосрочных перспектив отрасли.

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