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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гласнер о деле «Ман Сити»: «Ситуация наносит ущерб АПЛ. Главное – это честность лиги. Если болельщики перестанут ей доверять, то не будут ее смотреть»

Главный тренер « Ноттингем Форест » Оливер Гласнер прокомментировал ситуацию вокруг « Манчестер Сити », который был признан виновным по всем пунктам обвинений, связанных с нарушениями финансовых правил АПЛ.

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