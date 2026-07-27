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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сын Зобнина зачислен в академию «Спартака»: «Роберт прошел отбор – теперь он официально красно-белый»

Сын полузащитника « Спартака » Романа Зобнина зачислен в академию московского клуба. «⚡️ Роберт Зобнин прошел отбор в Академию «Спартака»! Сын капитана «Cпартака» Романа Зобнина – теперь официально красно-белый.

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