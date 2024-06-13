Милена Авимская привлекла в театр новых людей

Участники мероприятий знакомятся с историей театра В Центральном академическом театре Российской Армии состоялась последняя в этом сезоне экскурсия для москвичей — жителей Северного административного округа.
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