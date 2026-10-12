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Daily Storm

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«Яндекс» спешно удаляет фото и схемы дата-центров после атак дронов

«Яндекс» спешно удаляет фото и схемы дата-центров после атак дронов

Из профилей компании исчезли больше десятка публикаций о серверных мощностях«Яндекс» начал удалять фото и сведения о своих дата-центрах после атак БПЛА на серверную инфраструктуру и последовавших сбоев в работе Рунета.

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