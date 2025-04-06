Диверсанты жгут шкафы, машинисты РЖД не закрывают двери, пассажиры умирают на рельсах. Весенний обзор аварий, несчастных случаев, нарушений и железнодорожных курьёзов

Очередную монетку в копилку непонимания между движенцами и локомотивщиками бросил суд в Бурятии, признав машиниста электровоза виновным в проезде запрещающего показания светофора путевого поста «1069 км».
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