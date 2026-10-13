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Царьград

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Пашиняна уличили в резком повороте по вопросу вступления в ЕС. Правда раскрыта

Пашиняна уличили в резком повороте по вопросу вступления в ЕС. Правда раскрыта

Пашинян пытается "соскочить"? Арам Саркисян раскрыл истинные мотивы по вступлению в ЕС.В Армении отмечают изменение позиции премьер-министра Никола Пашиняна касательно европейской интеграции.

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