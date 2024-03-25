Песков: стройной версии относительно теракта в «Крокусе» не озвучивали

РИАМО - 25 мар. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что никакой стройной версии относительно теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» не озвучивалось, необходимо дождаться данных от силовых ведомств, сообщает РИА Новости.
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