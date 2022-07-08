Игорь Руденя поздравил жителей региона с Днём семьи, любви и верности

Сердечно поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности! Тверская земля всегда была сильна большими и дружными семьями, щедрыми на родительскую любовь и заботу, воспитывающими детей на примерах взаимопомощи, уважения к труду и преданности Отечеству.