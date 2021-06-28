Московские кафе и рестораны начали принимать посетителей по QR-кодам

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате становится бессрочным правилом. Рестораны могут принимать только привившихся от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест.
Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате становится бессрочным правилом. Рестораны могут принимать только привившихся от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест.
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