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Московские кафе и рестораны начали принимать посетителей по QR-кодам

Московские кафе и рестораны начали принимать посетителей по QR-кодам

Эксперимент по работе заведений общепита в "бесковидном" формате становится бессрочным правилом. Рестораны могут принимать только привившихся от коронавируса, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест.

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