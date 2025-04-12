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Точное время Розового полнолуния 2025: как этот цвет Луны изменит судьбы знаков зодиака

Точное время Розового полнолуния 2025: как этот цвет Луны изменит судьбы знаков зодиака

Точное время Розового полнолуния 2025: как этот цвет Луны изменит судьбы знаков зодиака Алёна Юрьева В ночь с 12 на 13 апреля 2025 года нас ожидает поистине завораживающее зрелище — Розовая Луна, редкий и мистический феномен, который не только украсит ночное небо, но и тонко затронет внутренний мир каждого знака зодиака.

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