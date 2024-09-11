Скончался известный российский пианист Виктор Лядов

Ушел из жизни известный российский пианист Виктор Лядов, сообщили в Московской консерватории. «Ректорат Московской консерватории с глубоким прискорбием извещает о кончине 8 сентября преподавателя кафедры специального фортепиано Виктора Ивановича Лядова», – говорится в публикации на сайте консерватории.