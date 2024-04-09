Фотохроника, личные вещи Гагарина и скульптурные портреты космонавтов мира - от народного художника Беларуси в галерее Савицкого

Выставочный проект "Первые…" стартовал в Художественной галерее Михаила Савицкого. Экспозиционные разделы посвящены 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина и Всемирному дню авиации и космонавтики.
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