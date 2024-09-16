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ПРАВОСЛАВНЫЕ..

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16/09/24==Если бы это не произошло со мной, я бы никогда не поверил»

16/09/24==Если бы это не произошло со мной, я бы никогда не поверил»

«Если бы это не произошло со мной, я бы никогда не поверил»: история священника о святом Николае и его помощниках Иерей Артемий ЯРЫГИН Наверное, у каждого священника много таких историй, когда ты вдруг ясно понимаешь, что Господь рядом, что Он разделает радости и печали каждого из нас.

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Владимир Алтайцев
Фуфлогония  и словоблудие, высосанное из пальца
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