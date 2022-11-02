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Надаль о борьбе за №1 по итогам сезона: «Я не борюсь за первую строчку. Я борюсь за то, чтобы быть конкурентоспособным на каждом турнире»

Рафаэль Надаль прокомментировал то, что борется за звание первой ракетки мира по итогам сезона. Сейчас он второй в рейтинге, но еще может обойти Карлоса Алькараса.

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