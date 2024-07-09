Жительницы СЗАО исполнилось 105 лет

105 лет исполнилось Ольге Афанасьевне Шевченко с Волоколамского шоссе. Она родилась в Харькове, окончила медтехникум в Запорожье, а незадолго до Великой Отечественной поступила на педагогический факультет Финансово-экономического института в Ленинграде.