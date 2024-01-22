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Военные США опровергли данные об успешной атаке на судно в Аденском заливе

Военные США опровергли данные об успешной атаке на судно в Аденском заливе

Пресс-служба Пятого флота Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки заявила в социальной сети X о недостоверности данных об успешном нападении йеменских хуситов на грузовое судно США Ocean Jazz в Аденском заливе.

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