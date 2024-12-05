Дома в центре Калуги останутся без света

6 декабря с 9:00 до 17:00 не будет электричества в ряде зданий на центральных улицах Калуги, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Калуги6 декабря с 9:00 до 17:00 не будет электричества в ряде зданий на центральных улицах Калуги.
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