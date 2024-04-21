Цены на авиабилеты для россиян выросли на 25% за три месяца

Цены на авиабилеты для россиян выросли на 25% всего лишь за три месяца. Согласно статистике Росстата, средняя стоимость авиаперелетов по России в экономклассе в первом квартале 2024 года выросла на 25% в расчете на 1 тыс.
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