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Как учитывают алименты при назначении Единого пособия?

Как учитывают алименты при назначении Единого пособия?

Разъяснения Отделения СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу С 1 июня 2024 года предусмотрено несколько вариантов учета алиментов при назначении единого пособия, напоминает Отделение СФР по Ямало-Ненецкому автономному округу.

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