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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Наталья Бестемьянова: «Думаю, есть вероятность, что Трусова сделает четверной лутц на турнире в Японии»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова поделилась мнением о том, как Александра Игнатова (Трусова) выступит на Kinoshita Group Cup.

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