Под каменными осыпями Юты нашли скрытый ледник толщиной до 70 метров: как гравитационное сканирование изменило оценку мировых запасов воды

Высокогорная вода часто спрятана там, где ее невозможно увидеть. Тысячи каменных глетчеров — массивов льда, укрытых слоем щебня и валунов, — остаются невидимыми для спутников, но именно они в засушливых регионах кормят реки в конце лета, когда сезонные снега уже сошли.
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