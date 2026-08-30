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Мировое обозрение

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Под каменными осыпями Юты нашли скрытый ледник толщиной до 70 метров: как гравитационное сканирование изменило оценку мировых запасов воды

Под каменными осыпями Юты нашли скрытый ледник толщиной до 70 метров: как гравитационное сканирование изменило оценку мировых запасов воды

Высокогорная вода часто спрятана там, где ее невозможно увидеть. Тысячи каменных глетчеров — массивов льда, укрытых слоем щебня и валунов, — остаются невидимыми для спутников, но именно они в засушливых регионах кормят реки в конце лета, когда сезонные снега уже сошли.

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