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Глава Еврокомиссии: 12-й пакет санкций против России затронет импорт, экспорт и нефть

Глава Еврокомиссии: 12-й пакет санкций против России затронет импорт, экспорт и нефть

Евросоюз расширит санкционные списки, также пакет будет содержать «новые запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть», сообщила Урсула фон дер ЛяйенГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России.

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Комментарии
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Евгений Марковский
Совершенно безмозглое существо на службе у америки; видимо заглядывать туда на что ее учили не сгодилась...
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2 д.
Олег Балашов
absolutno v tocku
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2 д.
ЕБ
Евгений Бут
Ее задача разбираться в проблемах между ног (женских) вот туда она весь Евросоюз и тянет!
Ответить
2 д.

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