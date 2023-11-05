Глава Еврокомиссии: 12-й пакет санкций против России затронет импорт, экспорт и нефть

Евросоюз расширит санкционные списки, также пакет будет содержать «новые запреты на импорт и экспорт и действия по ужесточению потолка цен на нефть», сообщила Урсула фон дер ЛяйенГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала 12-й пакет санкций против России.