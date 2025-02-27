В Кремле отвергли связь отношений России и США с запретом Instagram

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что блокировка Instagram и Facebook (обе соцсети запрещены в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) не связана с доверием между Россией и США.
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