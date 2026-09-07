Звезда "Ворониных" изменился до неузнаваемости после похудения на 60 кг

Станислав Дужников, известный по роли Лени Воронина, показал поклонникам свое нынешнее состояние. Актер похудел почти на 60 кг, а его новый образ дополнила густая борода, сообщает 5-tv.
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