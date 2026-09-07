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Звезда "Ворониных" изменился до неузнаваемости после похудения на 60 кг

Звезда "Ворониных" изменился до неузнаваемости после похудения на 60 кг

Станислав Дужников, известный по роли Лени Воронина, показал поклонникам свое нынешнее состояние. Актер похудел почти на 60 кг, а его новый образ дополнила густая борода, сообщает 5-tv.

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