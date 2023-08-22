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Тренер Лабутиной: «Планируем вставлять тройной аксель в короткую и произвольную программы. Были у Лизы неплохие попытки четверного тулупа»

Елизавета Лабутина выступила на контрольных прокатах юниорской сборной России по фигурному катанию, которые прошли в Новогорске на прошлой неделе.

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