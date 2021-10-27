Русская весна

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Руководство украинского антидопингового центра ушло в отставку после обвинений WADA

Руководство украинского антидопингового центра ушло в отставку после обвинений WADA

Руководители Национального антидопингового центра Украины (НАДЦУ) покинули свои должности после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило ведомство в организации тестирования спортсменов на допинг по предварительному уведомлению.

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