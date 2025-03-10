Горнолыжный курорт «Мамисон» открылся в Северной Осетии

Институт развития приступил к строительству «Мамисона» в 2022 году. За два года, под управлением Минэкономразвития России и совместно с Правительством Республики Северная Осетия — Алания, команда построила первые базовые объекты курорта.
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