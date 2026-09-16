Все больше россиян предпочитают работать внештатно

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Внештатный заработок все чаще зарабатывает россиянам постоянную должность. За год число таких сотрудников выросло почти до 15 миллионов человек.
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