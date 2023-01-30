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Абаскаль о Тавараше и Дуарте в «Спартаке»: «Трансферная кампания закончилась. Подписали тех, кого хотели»

Гильермо Абаскаль подвел итоги трансферной кампании «Спартака». — «Спартак» пополнили два новых футболиста — Тавареш и Дуарте.

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