Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Йен Гэрри: «Я стану лучшим ударником дивизиона, а потом возьмусь за борцов»

Йен Гэрри рассказал о своих планах на ближайшие бои в UFC. «Я хочу получить титул лучшего ударника дивизиона, и это произойдет, когда я вырублю Стивена Томпсона.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх