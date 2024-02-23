Премьер Дании Фредериксен объяснила причину задержки поставок Киеву F-16

Первая партия истребителей F-16 может быть поставлена Вооруженным силам Украины (ВСУ) из Дании до начала лета, задержки происходят по техническим причинам, сообщает 23 февраля премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
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