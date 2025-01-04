Уезжающим на праздники россиянам дали советы по защите квартиры или дома

Опрошенные RT специалисты дали советы по защите квартиры или дома тем, кто уезжает на праздники. Как подчеркнул директор регионального инжинирингового центра SafeNet («Сейфнет») Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, одно из важнейших правил — соблюдение информационной тишины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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