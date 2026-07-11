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В Казани представили БПЛА «Одуванчик‑3», способный сохранять баланс в вихревых потоках

В Казани представили БПЛА «Одуванчик‑3», способный сохранять баланс в вихревых потоках

Беспилотник вертолетного типа «Одуванчик‑3», способный сохранять устойчивость под сильным ветровым потоком от вертолета Ми‑8, показали на международной выставке-форуме беспилотных авиационных систем «Дрон экспо – 2026» в Казани.

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