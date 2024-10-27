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    Мусульманин - не национальность. Попытка навязать преступность, как национальную особенность - это практически оправд...«Этнической прест...
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«Этнической преступности не существует»: как в России пропагандируют многонационализм без национальности

«Этнической преступности не существует»: как в России пропагандируют многонационализм без национальности

В сентябре в СМИ была опубликована достаточно ужасающая история о том, как десятерых человек, среди которых был ветеран специальной военной операции (СВО), держали в рабстве цыгане в Тульской области.

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Комментарии
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Алексей Тан
Воровство, обман, изнасилование и убийства... это преступления! и они не имеют на циональности... Вот только у ПРЕСТУПНИКОВ... она ЕСТЬ!.... и священнослужащие, муфтии... САМИ признали... -&quot;Что не каждый мусульманин террорист, ... но! почему то, каждый террорист.. оказывался МУСУЛЬМАНИНОМ!!.... ТАК что и этнический и религиозный признак!... так же в ПРЕСТУПЛЕНИЯХ присутствует!!!.
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9 час.
SI
Sergey Ivanov
Истоки этой «расплывчатой политики» в том, что наша власть больше боится своих русских, чем мигрантов. Власть даже отказала русским в праве называться русскими, придумав для них диковинное словечко «русскоязычный». И понятно, почему: Между этими слоями общества слишком много общего! Таджикского чабана и русского чиновника роднит одно: Оба они воспринимают Россию как кормушку, где можно подкормиться- а затем, наплевав на Россию и русских, перебраться в другие края- туда, где у одних яхты и виллы, у других- недостроенный дом в родном ауле и большая семья, и у обоих- сытая спокойная жизнь на вывезенные из России миллиарды (или просто тысячи).
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4 час.
Дмитрий Бакланов
Мусульманин - не национальность. Попытка навязать преступность, как национальную особенность - это практически оправдание людей данной национальности. Не они преступники, это генетика, они не виноваты.
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33 мин.

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