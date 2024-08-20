Эксперт рассказала о важности вступления Азербайджана в БРИКС

Участие Азербайджана в отдельных проектах и тематических направлениях может дать БРИКС возможность «заиграть новыми красками» и способствовать развитию объединения, обеспечению благосостояния, развития и стабильности на пространстве Евразии.
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