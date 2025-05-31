«Покатушка с дедушкой» обойдётся в 30 тысяч рублей штрафа! 🚓 Во время патрулирования дорожные инспекторы остановили авто, за рулём которого была 14-летняя "школьница-гонщик".
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«Покатушка с дедушкой» обойдётся в 30 тысяч рублей штрафа! 🚓 Во время патрулирования дорожные инспекторы остановили авто, за рулём которого была 14-летняя "школьница-гонщик".