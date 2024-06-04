Следком проверяет информацию об избиении подростков мигрантами в Солнцево

Пресс-служба Следственного комитета России сообщила в Telegram, что глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о проверке инцидента на западе Москвы, где группа мигрантов избила подростков и их родителей .
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