Российский «Триумф» ещё не продан, но уже прогремел на весь Ближний Восток

Что толкает страны Залива на приобретение именно российских зенитных комплексов Виталий Орлов На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) О вероятной продаже Турцией российских комплексов С-400 «Свободная Пресса» уже писала.