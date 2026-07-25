БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Российский «Триумф» ещё не продан, но уже прогремел на весь Ближний Восток

Что толкает страны Залива на приобретение именно российских зенитных комплексов Виталий Орлов На фото: зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» (Фото: Антон Новодережкин/ТАСС) О вероятной продаже Турцией российских комплексов С-400 «Свободная Пресса» уже писала.

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