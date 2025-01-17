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Царьград

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Экс-кандидат в думу Тюмени получил 4 года условно за мошенничество на 800 тыс.₽

Экс-кандидат в думу Тюмени получил 4 года условно за мошенничество на 800 тыс.₽

Ленинский суд Тюмени вынес приговор Рудику Манукяну, экс-кандидату в депутаты, за мошенничество. Манукян получил четыре года условно.

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