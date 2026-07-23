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Жители Коломны смогут проверить здоровье на акции в парке Мира 25 июля

Жители Коломны смогут проверить здоровье на акции в парке Мира 25 июля

В парке Мира в Коломне 25 июля будет работать мобильный медицинский комплекс. Жители округа старше 18 лет смогут бесплатно пройти обследования первого этапа диспансеризации в рамках акции «Проверь свое здоровье в парке».

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