Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Без трудовых мигрантов, ну просто ни как.Трудовые мигранты...
  • Sadykh Sadykhov
    Не думаю, что Потанин лучше Тинькова. Шило на мыло поменяли и в очередной раз дурят народ. Они в принципе не могут бы..."Теперь в истории...
  • Наталья
    Конечно, постыдится. Тем более, что Потанин, есть, ум, честь и совесть нашего олигархата."Теперь в истории...

Путин сумел обезвредить британского шпиона засевшего в одном из российских банков. Об этом сообщил депутат Делягин

Путин сумел обезвредить британского шпиона засевшего в одном из российских банков. Об этом сообщил депутат Делягин

Интересная жизнь с Vera Star На протяжении многих лет президент России Владимир Путин настойчиво призывал всех представителей крупного российского бизнеса возвращать свои компании под юрисдикцию Российской Федерации.

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Комментарии
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Михаил Фадеев
Наконец-то понятно что за Т-банк, появившийся вдруг в телерекламе - бывший Тинькофф - славно, что этого жука из 90-х прищемили половицей наконец!
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13 час.
Евгений МакЛауд
частный случай, что может сделать тиньков такого, что перекроет набиуло-силуановскую экономическую войну против Российской экономики???
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12 час.
ВМ
Вениамин Мельников
государство суверенное ,а где государственный банк?
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10 час.

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