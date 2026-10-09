Мемы на пятницу: звери, боль и тусовки

Собрали очередную порцию интернет-юмора к пятнице 9 октября. В сегодняшнем выпуске: более дружелюбные обитатели Австралии, загадочное слово из шести букв, обозначающее страдания, а также варианты досуга на вечеринках и другие забавные картинки.
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