26.09.2023г. представитель ОАО ´Управляющая компания холдинга ´Бобруйскагромаш´ в лице начальника бюро комплектации УМТО Николаева Александра Юрьевича посетил Белорусский промышленно-инновационный форум, проходящий в Минске на футбольном манеже.
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