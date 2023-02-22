Ледоколу «Ленин» в заливе Цивольки реактор отстреливали, а он при этом только подпрыгнул

В 1959 году советские учёные открыли новую страницу в освоении ядерной энергетики в мирных целях. В этот год ленинградские корабелы передали морякам арктического флота Мурманскому пароходству) первый и единственный в мире атомный ледокол «Ленин».
В 1959 году советские учёные открыли новую страницу в освоении ядерной энергетики в мирных целях. В этот год ленинградские корабелы передали морякам арктического флота Мурманскому пароходству) первый и единственный в мире атомный ледокол «Ленин».
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