Fishki.net - Сайт хорошего настроения

272 подписчика

Свежие комментарии

  • Женя
    Я вот одна из таких.Морозоустойчивые ...

Ледоколу «Ленин» в заливе Цивольки реактор отстреливали, а он при этом только подпрыгнул

Ледоколу «Ленин» в заливе Цивольки реактор отстреливали, а он при этом только подпрыгнул

В 1959 году советские учёные открыли новую страницу в освоении ядерной энергетики в мирных целях. В этот год ленинградские корабелы передали морякам арктического флота Мурманскому пароходству) первый и единственный в мире атомный ледокол «Ленин».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх