Театр абсурда
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Театр абсурда

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Футбольный апокалипсис: Инфантино решил продать чемпионат мира, а Европа объявила бойкот

Футбольный апокалипсис: Инфантино решил продать чемпионат мира, а Европа объявила бойкот

Знаете, есть вещи, которые в футболе считались священными. Чемпионат мира — одна из них. Турнир, за который умирали, которым грезили, ради которого просыпались в четыре утра.

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